LIVE | PSV buigt na prima helft alleen voor brille van Messi

PSV speelde in de Europa Cup-historie zes keer tegen FC Barcelona. Alleen de eerste ontmoeting in de halve finale van het UEFA Cup-toernooi in 1977/1978 werd gewonnen (3-0). Daarna werd het achtereenvolgens 3-1, 2-2, 3-2, 2-2 en 2-2. Conclusie: veel goals uit en thuis, en voor PSV gloorde toch altijd wel een verrassing.



Wat PSV vanavond sowieso nodig heeft is een of meer goals, waarvoor de tamelijk onbekende PSV’ers Nick Deacy (1978) en Peter Möller (1997) ooit zorgden in Camp Nou. Wie treedt in hun voetsporen?