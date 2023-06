LIVE Promotie/degradatie | Almere City op drempel van eredivisie, wat kan Emmen in eigen huis?

Almere City FC is na de thuiszege dinsdag op FC Emmen (2-0) heel dicht bij een plaats in de eredivisie. Dat zou voor het eerst zijn in de geschiedenis van de club. Vandaag is de return in Emmen. De aftrap is om 18.00 uur, in ons liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen.