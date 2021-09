LIVE | PSV met Sangaré en Götze in Brabantse topper met Willem II

video Thomas Letsch staat pal voor Vitesse: ‘We zijn een paar punten van een Europese plek af’

22 september ARNHEM - Thomas Letsch gaat gewapend de herfst in. Vitesse staat voor zware klussen, met een dubbel programma door de competitie en de Europese Conference League. Maar de Duitse coach is overtuigd van de koers in Arnhem. De zienswijze van de trainer.