LIVE | PSV op zes plaatsen gewijzigd voor thuiswedstrijd tegen RKC

Samenvatting Feyenoord geeft goede uitgangspo­si­tie in 95ste minuut nog weg tegen Slavia Praag

Feyenoord leek in de volle Kuip een 1-2 achterstand goed te maken tegen Slavia Praag, maar zag Ibrahim Traoré in de 95ste minuut nog gelijkmaken: 3-3. Beide ploegen ontmoeten elkaar volgende week in de hoofdstad van Tsjechië voor de return.

7 april