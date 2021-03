LIVE | PSV, zonder Boscagli, snakt tegen AZ naar zege in topwedstrijd

Drommel vindt vraagprijs FC Twente voor zijn overstap naar PSV ‘een beetje aan de forse kant’

19 maart Joël Drommel ging vanavond na het duel van FC Twente met sc Heerenveen in op de situatie waarin hij momenteel zit. Als bekend is hij rond met PSV over een vijfjarig contract, maar de clubs zijn niet akkoord over een transferprijs. PSV wil zo'n 3,5 miljoen euro voor hem betalen, maar de Tukkers willen meer munt uit zijn transfer slaan.