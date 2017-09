Apathisch Sparta blameert zich bij stuntploeg RKC

De wedstrijd was nog geen tien minuten oud of Sparta had al op ruime voorsprong moeten staan in Waalwijk. Ragnar Ache verdiende een strafschop, maar kreeg die niet na een overtreding van RKC'er Ingo van Weert. Diezelfde Ache was later nog gevaarlijk op aangeven van Craig Goodwin, de buitenspeler die later ook nog Loris Brogno in stelling bracht.



De beste mogelijkheid was er echter voor Mühren. Na balverlies van de Brabanders kwam hij oog in oog met doelman Etienne Vaessen van de thuisclub. Maar in plaats van de bal rustig binnen te werken, wilde de Volendammer het op zijn Volendams doen: sierlijk. Zijn stiftje strandde in schoonheid.