LIVE | RKC mist goudhaantje Bakari in thuiswedstrijd tegen PEC

Zwarte rand om zege Vitesse: Tannane vliegt lelijk uit de bocht

19 oktober DEN HAAG - Thomas Letsch is blij dat hij de Nederlandse taal nog niet goed machtig is. Maar de scheldkanonnade en het misplaatste vedettegedrag van Oussama Tannane wordt bij Vitesse deze week een fiks gespreksthema. De trainer roept de smaakmaker ter verantwoording, na zijn verbale uitval bij ADO Den Haag. Daardoor is het voetbalfeest van de Arnhemse club danig verpest.