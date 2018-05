LIVE: Roda heeft goal nodig tegen Almere voor finale play-offs

Mühren frommelt Sparta naar finale play-offs tegen FC Emmen

18:55 Hij moet in één middag een paar jaar ouder zijn geworden, Dick Advocaat. En met hem de dik tienduizend Sparta-fans. Maar uiteindelijk kregen zij wat ze wilden: het bereiken van de finaleronde in de play-offs tegen FC Emmen. Het duel met FC Dordrecht eindigde in 2-2. Die uitslag volstond voor de Spangenaren na de eerdere 1-2 op De Krommedijk.