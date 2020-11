LIVE | Rust in Zwolle; PEC op voorsprong tegen Utrecht

Samenvatting Almere City weer aan kop na ruime zege op Go Ahead Eagles, NAC blijft in het spoor

19:30 Almere City gaat dankzij een ruime zege op Go Ahead Eagles (3-0) weer aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. NAC Breda blijft in de buurt van de koploper met een overwinning in Eindhoven.