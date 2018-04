LIVE: Schrijft Ajax geschiedenis en wie promoveert er?

De stand van de top 3 in de Jupiler League is als volgt: 1. Jong Ajax 37 - 76 2. Fortuna Sittard 37 - 75 3. NEC 37 - 73

In Sittard is het in het stadion nog wel rustig , maar het twitteraccount van de Limburgers proberen de spanning al wel een beetje op te voeren. Voor het stadion is het al wel lekker druk.

De club die het meest lijkt te smachten naar de titel of promotie is Fortuna. Na 16 jaar kunnen de Limburgers weer naar de eredivisie. Verslaggever Dennis van Bergen is aanwezig in Sittard en hij laat zien dat het anderhalf uur voor de aftrap topdrukte al is.

NEC is inmiddels aangekomen in Dordrecht waar de wedstrijd tegen de plaatselijke FC ook over een uur begint.

Jong Ajax (76 punten) speelt de kampioenswedstrijd op De Toekomst tegen MVV Maastricht. Fortuna Sittard (75) ontvangt Jong PSV en weet zich bij winst verzekerd van promotie. Stiekem hoopt de Limburgse club ook op een misstap van Jong Ajax.



Ook nummer 3 NEC (73 punten) kan nog kampioen worden, maar is afhankelijk van de resultaten van Jong Ajax en Fortuna Sittard. NEC beschikt over een iets beter doelsaldo dan de Amsterdammers. In eerste instantie zullen de Nijmegenaren echter vooral kijken naar de wedstrijd in Sittard.



NEC moet wel eerst zien te winnen bij FC Dordrecht. Mocht dat lukken en Fortuna verliest, dan keert NEC terug in de eredivisie. Bij een gelijkspel in Sittard moet de ploeg van trainer Pepijn Lijnders met minstens drie doelpunten verschil winnen.