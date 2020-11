LIVE | Sparta en ADO houden tempo hoog, maar kansen blijven nog uit

De Graafschap stuit in KNVB-be­ker op PSV, Vitesse naar Willem II en NEC vrijgeloot

21 november HILVERSUM - De Graafschap staat voor een immense opgave in de KNVB-beker. De eerstedivisieclub uit Doetinchem stuit op PSV in de tussenronde van het landelijke bekertoernooi. Vitesse wacht een duel bij Willem II, NEC is vrijgeloot.