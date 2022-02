LIVE | Spartaan Thy profiteert optimaal van geklungel PSV in de opbouw

Vitesse heeft een nieuw Europees meester­werk nodig: ‘Er heerst een enorme eerzucht in de groep’

ARNHEM - Vitesse staat voor alles of niets in Europa. De sterren Riechedly Bazoer en Loïs Openda ontbreken tegen Rapid Wien. Tijd voor een nieuwe killer in het Arnhemse kamp.

24 februari