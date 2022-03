LIVE | Strijd om periodetitel: FC Emmen virtueel aan kop, FC Eindhoven op achterstand

Keuken Kampioen DivisieWie wordt periodekampioen in de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie? Wordt het FC Eindhoven (20 punten), FC Volendam (20 punten) of toch FC Emmen (19 punten)? FC Eindhoven neemt het in eigen huis op tegen ADO Den Haag terwijl FC Volendam en FC Emmen het tegen elkaar opnemen in Emmen. Volg de ontknoping van de derde periode hier live.