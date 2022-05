LIVE | Stunt in de maak: tijd begint te dringen voor FC Twente tegen Fortuna

Vitesse-coach Letsch duimt voor Feyenoord, maar waarschuwt voor AS Roma in Conference League

ARNHEM - Thomas Letsch is voor de finale van de Conference League een ervaringsdeskundige. Hij bestreed dit seizoen met Vitesse zowel Feyenoord als AS Roma. De Duitser duimt voor een Rotterdamse zege in Tirana. Maar hij waarschuwt ook voor de Romeinse listigheid.

11:30