LIVE | Tiental Ajax probeert het nog tegen leidend PSV, volop wissels

Blamage Vitesse in Conference League: na voorsprong gaf de Arnhemse club de wedstrijd uit handen

5 augustus ARNHEM - Vitesse heeft zich donderdagavond geblameerd in de thuiswedstrijd tegen Dundalk FC. De Arnhemse club was heer en meester, creëerde liefst twaalf goede kansen, maar speelde ternauwernood gelijk tegen de zwakke Ieren: 2-2. Daardoor wacht de ploeg van trainer Thomas Letsch volgende week nog een flinke opgave in Dublin.