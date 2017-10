LIVE: PSV met de Jong en Locadia tegen Vitesse

Feyenoord noemt het geen crisis, maar het lijkt er akelig veel op

8:01 In de Kuip noemen ze het liever geen crisis. Dat is een woord dat de media graag gebruikt. Maar een landskampioen die na tien competitiewedstrijden al een straatlengte achter staat en inmiddels ook PEC Zwolle en Vitesse boven zich weet, zit uiteraard wel in de problemen.