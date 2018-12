LIVE | Utrecht deelt vroeg twee tikken uit in Heerenveen

Darfalou bevrijdt Vitesse van stug VVV

15 december ARNHEM - Een goal van Oussama Darfalou heeft Vitesse zaterdagavond een moeizame, maar belangrijke zege op VVV-Venlo bezorgd. De Algerijn tekende in de slotfase voor de 2-1 in GelreDome. De Arnhemse club blijft daarmee in de subtop in het spoor van FC Utrecht en AZ.