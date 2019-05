LIVE | Vier krakers in strijd om promotie en degradatie

Bero komt met de schrik vrij

18 mei GRONINGEN - Matus Bero heeft geen grote schade opgelopen in het play-off-duel met FC Groningen. Uit onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat de charge van Deyovaisio Zeefuik geen breuk in de enkel heeft opgeleverd. De Slowaak is wel een groot vraagteken voor de return in Arnhem, aanstaande dinsdag.