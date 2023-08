LIVE voorronde Conference League | Unnerstall behoedt FC Twente voor achterstand in Riga

Trainer Riga hoopt op 'totale paniek'

Riga-trainer Tomislav Stipic kwam superlatieven tekort toen hij het in zijn voorbeschouwing over dit FC Twente had, maar: „Elke ploeg heeft zijn kwetsbaarheden, Twente dus ook. Wij hebben in de vorige twee Europese wedstrijden beide keren een achterstand in de return goed gemaakt. Europese duels zijn anders. Als de ene ploeg een goal maakt, kan er zomaar opeens totale paniek bij de andere ontstaan. Wij weten wat we moeten doen, we hebben een plan. Voor ons is er maar één weg: grijs telt niet. Het wordt zwart of wit.”