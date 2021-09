LIVE | Wéér een doelpunt voor Oranje, dit keer is het Gakpo die prachtig raak knalt

Samenvatting Gelijkspel voor Oranje in Noorwegen bij terugkeer Van Gaal

2 september Oranje heeft niet kunnen winnen bij de terugkeer van Louis van Gaal als bondscoach. De uitwedstrijd bij Noorwegen eindigde in 1-1. Het goede nieuws voor Oranje was dat Turkije en Montenegro ook gelijkspeelden, waardoor de onderlinge verschillen klein blijven in groep G.