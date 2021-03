LIVE | Zahavi bezorgt PSV vroege voorsprong in Sittard, Ihattaren op de bank

Feyenoord keek volop beelden AZ-uit terug, al zat overtre­ding Berghuis er niet tussen

5 maart Feyenoord verwerkte de 4-2 nederlaag in Alkmaar tegen AZ deze week op het trainingsveld met twee nieuwe spierblessures. Rechtsback Bart Nieuwkoop is er voorlopig niet meer bij door een hamstringblessure, een dag voor de wedstrijd tegen VVV liep ook de Duitser Christian Conteh deze kwetsuur op. De bij St. Pauli weggehaalde speler, die zo’n 450.000 euro heeft gekost, is tot op heden bepaald geen succes geworden in de Kuip.