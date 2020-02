LIVE | Ziyech keert terug in basis Ajax voor duel met RKC

NEC moet Anthony Musaba lang missen

12:27 NIJMEGEN - De enkel van Anthony Musaba moet vier tot en zes weken in het gips. De 19-jarige vleugelaanvaller van NEC raakte vrijdag in de wedstrijd tegen Helmond Sport (2-0 overwinning) al na negen minuten ernstig geblesseerd toen verdediger Joeri Poelmans ongelukkig op hem viel. Musaba ging per brancard van het veld.