Lize Kop en Lynn Wilms haken af bij Leeuwinnen

Bondscoach Sarina Wiegman heeft Daphne van Domselaar (FC Twente) opgeroepen als vervanger voor Kop. Voor Wilms komt geen vervanger, waardoor de spelersgroep van Oranje nu uit 23 speelsters bestaat. Afhankelijk van het verloop van haar herstel, voegt Kop zich mogelijk later alsnog bij de selectie.



De Nederlandse voetbalsters oefenen vrijdag eerst tegen Spanje in Marbella. Volgende week dinsdag is de nationale ploeg van Australië in Nijmegen de tegenstander in een vriendschappelijk duel.