Locadia onzeker, Pereiro en Bergwijn terug bij PSV

Kampioenschap

Koploper PSV heeft een voorsprong van zes punten op nummer drie Vitesse. ,,Vitesse presteert heel goed, ze hebben een heel goede selectie. Een team met ervaring en de kwaliteit om uit het niets een treffer te maken. Het wordt een pittige wedstrijd'', keek Cocu vrijdag vooruit. ,,Ik begrijp dat het interessant is om over een kampioenschap te praten, maar we zitten absoluut niet in een situatie waarover we lichtzinnig kunnen denken. Als een concurrent een keer wint als wij verliezen, is de voorsprong zo goed als weg. We zijn blij met ieder punt voorsprong dat we hebben, maar het seizoen is pas net begonnen. Bovendien moeten wij goed beseffen dat we iedere wedstrijd 100 procent moeten blijven geven. Anders zijn we kwetsbaar.''