Dwight Lodeweges zag dat zijn ploeg vanavond weinig in de melk te brokkelen had tegen Italië (0-1). ,,Italië speelde zoals wij ook willen voetballen”, aldus de Oranje-bondscoach.

,,Italië is een geweldige ploeg”, zei Lodeweges die het Nederlands elftal vrijdag nog wel naar een zege op Polen (1-0) leidde. “Voor mij horen ze nu bij de vier sterkste ploegen van de wereld. We speelden vooral in de eerste helft te ver uit elkaar. Dat kwam ook door de vele positiewisselingen bij hen.”

Het Nederlands elftal liet in de eerste helft de Italiaanse linksback Leonardo Spinazzola voortdurend opkomen. ,,En daardoor stond Hans Hateboer steeds tegenover twee man”, erkende Lodeweges die dat pas in de rust kon veranderen. ,,In de tweede helft hebben we ons redelijk hersteld. We hadden zelfs gelijk kunnen maken, al lagen er ook kansen voor de 0-2.”

Quote Ik wilde geen jonge onervaren jongens opstellen Dwight Lodeweges

,,Italië speelde zoals wij ook willen voetballen”, stelde Lodeweges. ,,Onder Koeman hebben we soms ook zo gespeeld”, verwees hij naar duels met Duitsland en Frankrijk. ,,Je zag ook dat sommige jongens van ons pas twee weken terug zijn van vakantie. Dan is het lastig voetballen tegen dit Italië.”

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini koos voor zeven andere basisspelers, vergeleken met het gelijkspel van vrijdag tegen Bosnië en Herzegovina (1-1). ,,Dat heb ik niet overwogen”, zei Lodeweges die alleen Donny van de Beek voor Steven Bergwijn liet beginnen. ,,Italië is een grote ploeg, dan moeten de grote jongens ook spelen. Ik wilde geen jonge onervaren jongens opstellen.”

Oranje komt volgende maand alweer bijeen voor een vriendschappelijk duel met Mexico en twee uitwedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Italië in de Nations League. Lodeweges gaat er vanuit dat hij dan geen eindverantwoording meer over Oranje draagt. ,,Ze hebben me alleen voor deze duels gevraagd”, zei hij. ,,Ik weet ook niet wat de directie van de KNVB van plan is. Dat moet ook ik afwachten.”