Lokhoff: ‘Feyenoord kan zich nog zomaar eens mengen in de titelstrijd’

Welke ploeg vindt aansluiting bij de top?

,,Poeh, dat is een lastige. PSV is na een mindere periode eindelijk weer aan het winnen en Feyenoord is onder Advocaat natuurlijk onverslaanbaar. PSV heeft het thuisvoordeel, maar ik denk toch dat Feyenoord gaat winnen. Ze zitten in een heel goede fase en zijn denk ik net iets meer een team. Feyenoord versla je niet zomaar meer. Ik hoop vooral dat het geen gelijkspel wordt.’’



Welke speler beslist de wedstrijd?

,,Ik kijk vooral uit naar het duel tussen Steven Berghuis en Ricardo Rodriguez. Ik heb Berghuis in 2012 nog onder mijn hoede gehad toen ik coach was van VVV. Rodriguez speelde bij Wolfsburg toen ik daar assistent was. Dat is zo'n fantastische speler... Zelfs Arjen Robben had het altijd lastig tegen hem. Berghuis moet wel heel goed zijn zondag om Rodriguez te verslaan. Feyenoord is ook wel afhankelijk van hem. Als Berghuis er niet lekker in zit, wordt het heel lastig voor Feyenoord. Hij is natuurlijk dé man bij Feyenoord’’