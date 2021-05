Loodzware erfenis Wiegman in handen van succesvolle Engelsman, die part-time én zonder diploma begint

Liefst driekwart jaar nadat Wiegman bekendmaakte na de Olympische Spelen in Tokio de overstap te maken naar de Engelse voetbalbond, presenteerde de KNVB dan eindelijk haar opvolger. Dat is geen aansprekende naam, waar de voetbalbond lange tijd op leek te mikken. Mark Parsons is, in tegenstelling tot zijn voorgangers Vera Pauw en Sarina Wiegman en collega’s bij andere landen, geen vrouw. ,,We hebben niet gezocht naar een man of vrouw. We hebben gezocht naar kwaliteit”, legde directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma de keuze voor de huidige trainer van het Amerikaanse Portland Thorns uit.