Loting TOTO KNVB-beker: Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, Spakenburg tegen PSV

,,Persoonlijk baal ik er wel van”, zei Artien. In het verleden speelde hij al twee keer eerder tegen PSV. ,,Maar dit is de halve finale van de beker, dat is al hartstikke mooi.” Trainer Chris de Graaf van Spakenburg: ,,Man man man, wat moeten wij doen om de Kuip in te mogen?” Dat is duidelijk: nog één keer winnen. ,,Mijn vrouw zei al dat ik rekening moest houden met een wedstrijd tegen PSV.”

Of het mogelijk is dat Spakenburg PSV op eigen veld ontvangt? ,,De bal ligt in eerste instantie bij Spakenburg om dit met de gemeente Bunschoten te bespreken”, zei competitieplanner Timo Reessink van de KNVB. ,,Als ze het daar veilig kunnen organiseren, staan wat ons betreft alle seinen op groen om de wedstrijd daar te organiseren.”

Feyenoord-trainer Arne Slot had liever de amateurclub geloot. ,,Ik denk dat dit ook voor PSV en Ajax geldt", zei hij bij ESPN. ,,Maar het is wel weer een mooi affiche om tegen Ajax te spelen. Ik ben blij dat we thuis spelen.”

Volledig scherm De spelers van Spakenburg vieren feest na het bereiken van de halve finales van de TOTO KNVB Beker. © Foto Ruud Voest

Spakenburg derde amateurclub in halve finale

Spakenburg haalde deze week als derde amateurclub ooit de laatste vier van het nationale bekertoernooi door FC Utrecht op sensationele wijze met 1-4 te verslaan. In 1975 was IJsselmeervogels de eerste amateurclub die de halve finales bereikte, waarna in 2016 VVSB volgde.

IJsselmeervogels verloor destijds in de halve finale van FC Twente'65 terwijl VVSB moest toezien hoe FC Utrecht naar de finale ging. Zowel FC Twente’65 als FC Utrecht verloor de finale na het uitschakelen van een amateurclub in de halve eindstrijd.

Ajax en bekerhouder PSV rekenden midweeks eenvoudig af met respectievelijk De Graafschap (0-3) en ADO Den Haag (3-1) terwijl Feyenoord een moeizame 0-1 zege boekte in Heerenveen dankzij een goal van Santiago Giménez.

Speeldata halve finales TOTO KNVB Beker

De halve finales worden gespeeld op 4, 5 en/of 6 april. De bekerfinale wordt vervolgens op zondag 30 april gespeeld. Iets wat nog een discussiepunt wordt als Spakenburg de finale mocht halen. De voorzitter van de amateurclub liet namelijk al weten dat vanuit geloofsovertuiging een finale op zondag geen optie is.

