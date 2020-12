Loting van groot belang voor Oranje, want groepswinst wordt cruciaal

Loting om 18.00 uur Dit moet je weten over de sobere loting voor de kwalifica­tie van WK in Qatar

9:57 Het Nederlands elftal hoort vanavond welke hindernissen het moet nemen op weg naar het WK van 2022 in Qatar. Wij beantwoorden alvast vijf vragen over de sobere loting voor de WK-kwalificatie, die vanavond om 18.00 plaatsvindt in Zürich.