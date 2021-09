Louis van Gaal baalt van media die opstellingen prijsgeven: ‘Moeten toch met elkaar Turkije verslaan?’

,,Ik volg mijn visie. Wie brengt meer? Ik vraag het daarna aan Danny Blind en Henk Fraser. En dan maken we een keuze. Ik heb daar geen moeite mee. Ik heb er wel moeite mee om die spelers het te zeggen, maar dan zeg ik waarom ik die andere speler beter vind en dan moet hij daaraan werken", legde Van Gaal uit waarom hij zich niet druk maakte om de keuze voor De Ligt of De Vrij.

,,Heb je weleens van topsport gehoord? Dit is topsport. Je valt wel eens af. Dat heeft Memphis Depay (die ook aanschoof voor de persconferentie, red.) ook weleens meegemaakt. Dus het is geen lastige keuze. Het is lastig een speler teleur te stellen, maar niet om je visie te volgen. En ik leg het de spelers altijd uit", aldus Van Gaal, die wel verklapte dat Daley Blind weer terugkeert in het elftal. Dat gaat ten koste van Tyrell Malacia, die tegen Montenegro zijn debuut mocht maken.

Beluister hieronder een nieuwe aflevering van onze voetbalpodcast.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Cody Gakpo (blessures) en Nathan Aké (privé-omstandigheden) zijn er niet bij tegen Turkije en dat vindt Van Gaal een gemis. ,,Zeker omdat we mager zijn in de buitenspelers en Cody zich heel goed heeft ontwikkeld. Hoe we dat oplossen? Ik wil de coach van Turkije niet wijzer laten worden", zei de bondscoach, die dan ook uitlegde dat hij het vervelend vindt dat de media wel voor elke wedstrijd een vermoedelijke opstelling prijsgeven.

,,We zijn toch allemaal Nederlander? We moeten met elkaar Turkije verslaan. En dan gaan de media de opstelling geven? Dat begrijp ik niet. Omdat we op de borst moeten kloppen dat we die opstelling kunnen geven?", aldus Van Gaal, die veel vertrouwen heeft in het duel met de Turken. De bondscoach ziet ook dat Turkije vaak tegen sterkere tegenstanders beter speelt dan tegen kleinere landen: ,,Ons imago zorgt ervoor dat de speldiscipline van Turkije groter wordt. Ze willen heel graag van ons winnen. De coach van Turkije heeft het wat makkelijker dan de coach van Oranje. Omdat ze tegen een sterkere tegenstander spelen.”

Van een finale wil Van Gaal nog niets weten: ,,Ik heb een goed gevoel om tegen Turkije te spelen, maar het wordt niet makkelijk. Kijk maar naar de uitslagen: Italië heeft nu twee keer gelijkgespeeld. Ik denk dat het een heel belangrijke wedstrijd is, maar het is niet zo dat het een finale is. De groep laat zien dat we allemaal van elkaar kunnen winnen en verliezen, maar we kunnen nu wel een heel belangrijke stap zetten. Wij spelen thuis, dat is een voordeel. Zeker nu de fans er zijn. Tegen Montenegro waren de fans ook geweldig. Maar Turkije kan echt goed voetballen. Ik vind dit de zwaarste wedstrijd.”

Volledig scherm Louis van Gaal. © ANP

Lees hieronder het liveblog van de persconferentie van vanmiddag nog eens terug

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.