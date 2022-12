Louis van Gaal: ‘Ben weer met pensioen, maar als Portugal belt dan ga ik luisteren’

Louis van Gaal zag vorige week zijn derde periode als bondscoach van het Nederlands elftal eindigen met een verloren strafschoppenreeks tegen Argentinië in de kwartfinale. De 71-jarige trainer kan dus weer genieten van zijn vrije tijd, maar lijkt stiekem wel oren te hebben naar een nieuwe uitdaging. Dat werd duidelijk toen hij vanavond aan de telefoon kwam bij 3FM Serious Request.

Van Gaal woont samen met zijn vrouw Truus in Portugal en laat dat land nou op zoek zijn naar een nieuwe bondscoach. Het doorlopende contract met Fernando Santos, die het land in 2016 naar de Europese titel leidde, werd ontbonden na de nederlaag tegen Marokko in de kwarfinales op het WK.

,,Ik ben weer met pensioen, maar als ze mij bellen, dan ga ik luisteren”, reageert Van Gaal op een vraag vanuit Het Glazen Huis in Amersfoort. ,,Meer kan ik niet zeggen.”

Flirt met België

Tijdens het WK maakte Van Gaal al een soortgelijke opmerking over België, een land dat sinds de uitschakeling op het WK ook zonder bondscoach zit. ,,België is een heel mooi land met vriendelijke mensen”, zei Van Gaal op vragen van Belgische journalisten. ,,Knokke is heel mooi, dus ik heb er al over nagedacht. Alleen, dan moet je wel Truus overhalen!”, waarna hij er meteen aan toevoegde: ,,Nee, ik kan die beslissing zelf nemen, als een vrij man. Er zijn bepaalde landen waar ik niet naartoe ga en Truus al zeker niet.”

Aan die woorden werd hij vanavond door 3FM herinnerd. ,,Ik heb niet geflirt met België, maar er werden vragen over gesteld. Daar kan ik niks aan doen, dan moet ik daar antwoord op geven. En met Portugal ben ik ook niet aan het flirten.”

André Hazes voor duizend euro

Uiteraard kon Van Gaal de telefoon niet ophangen voordat hij een plaatje had aangevraagd voor Serious Request, dat zich dit jaar inzet voor Stichting Het Vergeten Kind. Niet toevallig viel zijn keuze op een voetballiedje. We Houden van Oranje van André Hazes, een nummer dat voor eeuwig verbonden is aan de Europese titel uit 1988. Van Gaal had er duizend euro voor over.

,,Want ik vind dit een fantastisch doel. Die kinderen hebben al een hele moeilijke periode achter de rug met het coronavirus. En dan de hectiek in die gezinnen, dat is ook niet positief. Dus ik hoop dat de mensen in het land over hun hart strijken en heel veel geld doneren.”

