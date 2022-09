Louis van Gaal genoot van fraaie openingsgoal Oranje: 'Ik sprong van de bank, doe ik normaal gesproken niet’

,,Ik heb van tevoren aangegeven waar onze belangrijkste ontwikkeling moet plaatsvinden, dat is bij balbezit tegenstander. Dat hebben we tot aan het einde volgehouden. We hebben heel weinig weggegeven, terwijl er toch een fantastische spits staat te spelen”, doelde Van Gaal op FC Barcelona-speler Robert Lewandowski.

Van Gaal had ook een kritiekpuntje. ,,We hebben te veel balverlies geleden in simpele situaties, waardoor zij twee kansen kregen. Maar die kansen hebben wij zelf gecreëerd omdat wij te makkelijk de bal verloren", vond de bondscoach. ,,Dat moet niet. Je staat 1-0 voor, dan moeten de Polen juist gaan lopen. Je zag ook dat ze allemaal aan het einde van hun Latijn waren. Dan speel je niet zozeer om een doelpunt te maken, maar eerder om de wedstrijd te killen.”



Over de openingsgoal van Cody Gakpo, die het eindstation was na een vlotte aanval, was Van Gaal zeer te spreken. ,,Ik sprong van de bank, dat doe ik normaal gesproken niet. Dat was echt een topgoal. Maar de 0-2 ook.”