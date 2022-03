Louis van Gaal gooit concurrentiestrijd open en gaat verrassen met Oranje-opstelling

UPDATE Megaver­lies Vitesse? De schuld van AS Roma bedraagt al bijna een half miljard euro

ROME - Onder buitenlands bewind zijn er bij Vitesse grote verliezen gemaakt. Maar die vallen in het niet bij de cijfers van AS Roma. De Italiaanse club, tegenstander van de Arnhemse eredivisionist in de achtste finale van de Conference League, heeft momenteel een schuld van 403 miljoen euro. Dat is bijna een half miljard.

