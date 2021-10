Louis van Gaal heeft alweer zin om 5-3-2 te spelen tegen Spanje

We maken een sprongetje in de tijd. Naar juni 2022. In de Nations League gaat het Nederlands elftal tegen Spanje spelen. Danny Blind heeft net beelden laten zien van die ploeg. De assistent-bondscoach doet zoals altijd de bespreking op basis waarvan Oranje tot zijn strijdplan komt.



De spelers en bondscoach Louis van Gaal kijken toe en luisteren. Een aantal internationals is in gedachten weer bij het WK 2014. Die historische 5-1 tegen Spanje onder Van Gaal.



Stefan de Vrij en Daley Blind bijvoorbeeld herinneren zich hoe ze destijds toesloegen vanuit compacte stellingen. Spanje werd eerst gelokt om een eindje te komen. Maar in de buurt van de middenlijn zat Oranje er al ‘bam’ bovenop. Zo moet het nu weer, acht jaar later.