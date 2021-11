Louis van Gaal: ‘Het geval Sneijder toont aan dat de KNVB de goede weg is ingeslagen’

VIDEOHet feit dat Wesley Sneijder zich heeft teruggetrokken uit de trainersopleiding van de KNVB toont volgens bondscoach Louis van Gaal aan dat de KNVB een goede weg is ingeslagen. ,,Ik denk niet dat er een land is dat de diplomaatjes zo makkelijk heeft weggegeven in het verleden.”

Sneijder stopte met de trainersopleiding, omdat hij niet op één lijn zat met de KNVB. ,,Ik zie mijzelf meer als manager dan een echte veldtrainer. Mijn wens was om meer begeleiding te krijgen richting het managen van het team, maar dat past niet in het beeld van de KNVB. Dus dan wordt het lastig werken", zei de recordinternational van Oranje.

Toch vindt Van Gaal dat de KNVB er goed aan doet om internationals het papiertje niet zomaar cadeau te doen: ,,Of de verkorte cursus voor topvoetballers geen goed idee was? Nee, dat denk ik niet. Dat is ook wel gebleken. Ik denk niet dat er een land is dat de diplomaatjes zo makkelijk heeft weggegeven als Nederland. Nee, dat is niet goed voor het Nederlands voetbal.”

Lees ook:

• Wesley Sneijder stopt met trainersopleiding: ‘Kwam met de KNVB niet op één lijn’

,,Ik denk dat het geval Sneijder een geval is dat duidelijk maakt dat de KNVB een andere richting is ingeslagen. Sneijder is recordinternational dus hij zou voorheen gewoon zijn diplomaatje gekregen hebben. Dus ik denk dat de KNVB de goede richting inslaat", aldus de bondscoach.

Quote Of de verkorte cursus voor topvoetbal­lers geen goed idee was? Nee, dat denk ik niet. Dat is ook wel gebleken Louis van Gaal

Van Gaal ziet een belangrijke overeenkomst bij de Nederlandse trainers die in het buitenland wel geslaagd zijn: ,,Die hebben allemaal een vooropleiding genoten. Rinus Michels heeft de ALO gedaan, Leo Beenhakker heeft het CIOS gedaan, Guus Hiddink heeft de ALO gedaan. Dat zijn namen die veel betekend hebben.”

Oranje

• Lees alles over de Week van de Waarheid van Oranje in ons Dossier!

,,Ik denk dat Dick Advocaat en Bert van Marwijk de uitzonderingen zijn, maar ik ken de vooropleiding van Bert niet. Deze jongens, van de huidige generatie, hebben een vooropleiding Gymnasium gehad. Maar ja, dat is niet een opleiding die je moet hebben voor het vak trainer/coach. Daarbij gaat het ook om de overdracht van je visie of je overtuiging. Dat leer je op het CIOS en de ALO. En als je dat daar niet hebt geleerd, leer je het voor de klas in de praktijk. Dat is een belangrijke factor.”

Sneijder stelde eerder echter dat hij voldoende ervaring heeft om een goede trainer te kunnen worden: ,,Er wordt gesuggereerd dat wij als ex-voetballers geen ervaring hebben, maar dat is onzin. Ik heb veel trainers meegemaakt en daar haal ik veel ervaring uit. Ik weet hoe het wel en niet moet.”

Bekijk hieronder onze Oranje-video's:

Volledig scherm Louis van Gaal. Inzet: Wesley Sneijder. © ANP, Pro Shots