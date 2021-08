Louis van Gaal komt met eerste voorselectie Oranje: onzekerheid troef bij elf van toen

NAC stelt in slotfase puntje veilig in Venlo, Heitinga verliest bij debuut

8 augustus Degradant VVV-Venlo en NAC Breda zijn het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen met een gelijkspel. In De Koel stelden de bezoekers pas in de blessuretijd een puntje veilig via debutant Boris van Schuppen: 2-2.