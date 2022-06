Louis van Gaal neemt niets terug van harde kritiek op de Kuip: ‘Er zijn drie toiletten op vijftig personen’

Door Mikos Gouka



Louis van Gaal gaf niet alleen zichzelf, maar ook zijn spelersgroep wederom een enorme schouderklop. ,,Het gaat erg goed, de groep is erg hecht en ook de nieuwkomers worden weer geweldig opgevangen’’, zegt Van Gaal. ,,Ik hoop dat we die lijn doortrekken. Teamspirit is heel belangrijk. Samen met winnen en met de lessen hoe we druk moeten zetten en hoe we aanvallend tot een doelpunt kunnen komen. We hebben in de Nations League acht keer gescoord, dat is best veel. Maar we krijgen wel veel goals tegen, dat moet verbeteren. Dat waren allemaal countergoals, op die goal van de Belgen na. Dat heeft te maken met onze aanvallende speelstijl.’’

Bondscoach Van Gaal blikte samen met verdediger Matthijs de Ligt in Zeist vooruit op de laatste interland van Oranje dit seizoen, morgenavond in de door hem zo bekritiseerde Rotterdamse Kuip tegen Wales. De formatie van bondscoach Rob Page werd verleden week met 1-2 verslagen door een late treffer van Wout Weghorst. Dit keer zal Vincent Janssen aan de aftrap verschijnen als spits van Oranje.

Op zoek naar penaltykiller

,,De Ligt is aanvoerder en dat is niet voor niets want ik heb heel veel vertrouwen in hem. En Cillessen kan keepen’’, zei Van Gaal. ,,We hebben voor de tweede keer strafschoppen geoefend. Ik heb de spelers al voorgelegd dat ze het bij hun club moeten oefenen. Dagelijks. Ik heb nu al iemand gezien die afvalt wat betreft strafschoppen. We hebben ze onze filosofie voorgelegd, maar daar zeg ik niets over want ik wil niemand wijzer maken.

,,We belichten het ook vanuit de keepers. Het gaat om de reactiesnelheid en hoe ver hij kan reiken. En hoe kan hij een tegenstander uit zijn concentratie halen, we zullen een penaltykiller als keeper meenemen. We zitten in een proces naar het WK toe. Maar het is belangrijk dat wij winnen. En als we winnen, zijn we er al bijna in de Nations League. Ik verwacht dat de Belgen dan nummer twee zijn en het onderlinge resultaat telt dan. En 1-4 winnen zoals wij in Brussel, dat zie ik de Belgen niet doen tegen ons. Het kan wel, maar ik verwacht het niet.’’

‘Ik doe het heel goed’

Van Gaal werd naar gevraagd hoe hij zichzelf zou beoordelen. ,,Als heel goed, maar dan word ik weer als arrogant gezien. Maar daar kan ik niets aan doen’’, zegt Van Gaal. ,,Ik kan niet zeggen dat ik het niet goed doe, want ik blijf altijd dicht bij mezelf.”

Zo is Van Gaal blij dat hij Steven Bergwijn bij de groep haalde. ,,Ik was op zoek naar een spits en Bergwijn bleek een Godsgeschenk. De vraag is wat hij gaat doen bij Spurs. Zo heeft iedere speler zijn eigen situatie. Jerdy Schouten wist niet eens dat hij in beeld was, maar nu wel. En hij kent de speelwijze. Als er mensen geblesseerd zijn, weet ik wat hij kan brengen.”

,,Vincent Janssen? Ik ben op zoek naar een aanspeelpunt. Zo simpel is het gewoon. Memphis en Bergwijn zijn andere types. Als we eventueel terugkeren naar 1-4-3-3 dan heb ik zo’n type nodig. In Mexico heeft hij dat laten zien. Hij krijgt een kans. Die gaat spelen tegen Wales, maar het wil helemaal niet zeggen dat hij straks de spits zal worden. Ik heb met hem gesproken en dan stel ik vragen over wat hij moet doen. Hij let erg goed op, hij geeft fantastische antwoorden. Hij kan het takenpakket uitvoeren. En ik vraag hem hoe hij zich voelt en of hij vertrouwen heeft.’’

Kritiek op de Kuip

Had de bondscoach niets iets milder moeten zijn over de Kuip, werd hem nog voorgelegd. ,,Voor de fans had het iets minder gekund ja’’, zegt Van Gaal. ,,Het is natuurlijk wel een kolkend stadion met fantastisch publiek. Maar ik had het over de faciliteiten die het stadion geeft aan een staf van inmiddels vijftig personen. Er zijn drie toiletten op vijftig personen. De staf zit in de gym. Het veld, de sfeer en het publiek, dat is allemaal in orde. Maar de faciliteiten, die zijn verouderd. Bedankt dat deze vraag nog eens is gesteld, dan kon ik het nog een keer uitleggen.’’

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.