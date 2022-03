Louis van Gaal test positief op corona en moet vlak voor oefenduels Oranje in isolatie

Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek zullen de taken van Van Gaal overnemen tot hij weer terug kan keren. Wanneer dat precies is, is onduidelijk.

Hoewel het WK pas in november begint, was deze week juist een van de laatste momenten om uitgebreid aan dat nieuwe systeem te werken en te wennen. De rest van het jaar zal de tijd namelijk beperkt zijn. Of zelfs totaal ontbreken. In juni speelt Oranje vier Nations Leagueduels in 11 dagen, als slopend sluitstuk na het clubseizoen. In september: één week bij elkaar voor de twee beslissende Nations Leaguewedstrijden. Voor oktober heeft de FIFA al het interlandvoetbal geschrapt. En in november start het WK, waarbij alle bondscoaches hun spelers pas maximaal één week voordien bijeen krijgen.