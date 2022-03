Louis van Gaal vindt Manchester United niet de ideale stap voor Erik ten Hag: ‘Het is een commerciële club’

Op de persconferentie in de aanloop naar het duel tegen Duitsland kreeg Van Gaal maandag de vraag of Ten Hag een goede trainer voor United zou zijn. ,,Ik denk dat Erik ten Hag een geweldige coach is, dat heeft hij meerdere malen laten blijken‘’, sprak Van Gaal. ,,En een geweldige coach is altijd goed voor Manchester United."