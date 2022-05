Louis van Gaal zeer kritisch op Georginio Wijnaldum: ‘Hij heeft niet geleverd’

Louis van Gaal was weer eens duidelijk in Zeist in aanloop naar de vier interlands de komende twee weken. Over Wijnaldum, die in de ogen van de bondscoach gewoon niet levert. Maar ook over spits Vincent Janssen, die dankzij Danny Blind opeens weer in beeld is als international.

,,Wijnaldum heeft niet geleverd’’, zegt Van Gaal. ,,We hebben spelers te leen van clubs. Dan krijg je met vorm te maken. Oranje is geen revalidatiecentrum, ik moet de beste spelers hebben. Anders val ik door de mand bij de rest van de spelers. Bij jongens die het wel waarmaken bij hun club. Gini heeft door alle problemen bij PSG niet zijn normale vorm gehaald.”

Wijnaldum is de reserveaanvoerder van Oranje en maakte 26 doelpunten in 86 interlands. Maar de middenvelder kreeg het afgelopen seizoen weinig speeltijd bij Paris Saint-Germain. „Als dat wel weer zo is, komt hij erbij. Ik ben een fan, maar ik heb hem drie keer gewisseld. En Louis van Gaal wisselt nooit zomaar.”

Van Gaal heeft geprobeerd de boodschap zo goed mogelijk te brengen. „Ik heb contact gehad met Wijnaldum via FaceTime. Ik kijk mijn spelers recht in het gezicht aan. Ik vind het logisch als hij boos of teleurgesteld is. Dat is ieder mens toch? Georginio is ook teleurgesteld.”

Quote Ik lees overal dat ik Brobbey moet selecteren, maar Jong Oranje moet het EK halen Louis van Gaal

Guus Til

In plaats van Wijnaldum is Feyenoorder Guus Til wel opgeroepen. „Til levert in Oranje. Ik heb in 2014 een echt team van Oranje gemaakt en spelers zoals Til zijn daar belangrijk in. Het gaat er niet alleen om dat je vrolijk bent als je speelt, maar ook als je niet speelt.”



Toch heeft Van Gaal nog altijd de hoop dat Wijnaldum zijn vorm weer terugvindt. „ Als hij zijn vorm terug heeft, dan haal ik hem er weer bij. Hij is niet opeens gewist, maar toen hij inviel tegen Duitsland leverde hij simpelweg niet.”

Ook spits Vincent Janssen, die in Mexico in de vergetelheid was geraakt, is weer terug bij de selectie ,,Danny Blind heeft hem ooit geselecteerd’’, zegt Van Gaal. ,,En Danny is hem weer gaan volgen. Malen is er ook niet bij dus er was een plek voor een spits. Ik heb zelf ook gekeken en toen scoorde hij een paar wedstrijden achter elkaar. Ik wil zo’n type spits zien in Oranje.”



Harde voeten

Van Gaal ziet ook wel minpunten bij Janssen. „Hij heeft ook harde voeten, ik had liever zachte voeten. Daar slaat de Mexicaanse pers misschien bij aan. Maar ik laat mijn oren niet hangen naar de pers. Janssen moet wel leveren natuurlijk.”



Eerst heeft Janssen echter zijn bruiloft nog gepland staan. „Hij mag uiteraard gewoon trouwen, hij mag de bruidsnacht goed doorbrengen en dan komt hij 7 juni bij de groep.”



Bij het selecteren van zijn spelers heeft de bondscoach ook rekening gehouden met Jong Oranje. „Ik lees overal dat ik Brobbey ook moet selecteren. Maar Jong Oranje moet het EK halen. Dan hebben ze ervaring met een eindtoernooi. Het zou nu makkelijk zijn om Bakker, Brobbey en Geertruida uit te nodigen maar dat is niet goed voor het Nederlandse voetbal.”

De ervaring op een jeugd-EK is namelijk zeer belangrijk. „Ze moeten zich ontwikkelen bij Jong Oranje. Gravenberch, Rensch die zijn echt niet uit het oog van de bondscoach.”

Ook gaat Van Gaal nog even in op Martins Indi. „Zijn aanwezigheid heeft te maken met Wijndal, die geblesseerd is afgevallen. Martins Indi heeft een goed seizoen achter de rug, hij is vooruit gegaan met opbouwen en hij heeft ervaring op het WK. Martins Indi zie ik overigens niet als linksback. Maar ik wil een linksbenige centrale verdediger op links hebben.”

