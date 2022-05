‘Lucky Ajax’ op weg naar landstitel: ‘Te makkelijk om alleen maar te spreken van geluk’

2022 is vooralsnog het jaar waarin Ajax een abonnement op ontsnappingen verwierf. Die reeks begon met de rake, winnende knal van Noussair Mazraoui tegen PSV, nadat Daley Blind de bal - al dan niet - had binnengehouden bij de zijlijn. In maart forceerde de koploper tegen RKC, Cambuur en Feyenoord in de slotfase de 3-2. Brian Brobbey hield Ajax tegen NEC, tijdens de zoveelste worsteling, in minuut 88 op titelkoers.