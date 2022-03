Luuk Brouwers verlaat Go Ahead Eagles en is op weg naar FC Utrecht

Van Nistelrooy als mogelijke hoofdtrai­ner PSV zorgt voor gefronste wenkbrau­wen én bijval

Het koppelen van de door de wol geverfde Fred Rutten aan beoogd PSV-hoofdcoach Ruud van Nistelrooy krijgt veel bijval in de voetballerij. Onverdeeld enthousiasme over de mogelijke nieuwe trainersconstellatie bij PSV in het komende seizoen is er alleen nog niet. ,,De situatie komt toch wat vreemd over.”

