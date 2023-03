Luuk de Jong draagt rol als breekijzer bij Oranje over aan Wout Weghorst: ‘Kan altijd langskomen voor een lesje koppen’

„Vanaf mijn debuut in 2011 heb ik hele mooie jaren gehad” vertelt De Jong na afloop van het gewonnen duel met RKC Waalwijk aan ESPN . „Ik heb EK’s en WK’s gespeeld en ik word nu wat ouder, ook fysiek.” De Jong kampt de laatste tijd met wat meer pijntjes en kan de interlandperiodes goed gebruiken voor zijn herstel. “Dat soort rustmomenten zijn in een zwaar seizoen ook weleens fijn.”

Daarnaast kan De Jong zonder interlandvoetbal meer tijd besteden aan zijn gezin. „Mijn familie met twee jonge kinderen vind ik ook belangrijk. Het is ook niet zo dat ik altijd basisspeler ben. Ik vond het altijd een eer om voor Oranje te spelen en het is een fantastische groep. Maar ik denk dat ik voor mezelf moet kiezen.”

Enkelblessure valt mee

De enkelblessure die De Jong zondag in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (0-1) opliep, lijkt mee te vallen. De aanvaller, die zich in de 56e minuut door Anwar El Ghazi moest laten vervangen, kon het veld op eigen kracht verlaten. „Het is een beetje dik, ik klapte er doorheen”, zei aanvoerder De Jong. „Ik hoop dat het meevalt, maar dat verwacht ik ook. Het veld is een beetje ongelijk. Ik verstapte me gewoon.”