Luuk de Jong heeft Wim Kieft te pakken en rukt op in historische lijstjes

De Jong is met Klaas-Jan Huntelaar in een interessant gevecht beland. De Ajacied scoorde in zijn carrière in totaal 133 keer in de eredivisie en De Jong nu 131 keer. Daarmee staat Huntelaar gedeeld 20ste op de lijst van topscorers aller tijden in de nationale competitie en Luuk de Jong 22ste. Deze lijst wordt net zoals de PSV-lijst aangevoerd door Willy van der Kuijlen.