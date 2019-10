Luuk de Jong redder in nood: ‘Ik weet wat mijn rol is bij Oranje’

Luuk de Jong scoorde dit seizoen nog niet in zijn eerste zeven duels voor Sevilla, maar was vanavond de grote redder voor Oranje. De 29-jarige spits maakte als invaller in de 91ste minuut de bevrijdende 2-1 voor het Nederlands elftal in de 3-1 zege op Noord-Ierland. ,,Ik weet wat mijn rol is bij Oranje en ben blij dat het vanavond zo uitpakt.”

Veel voetbalfans hoopten voor deze interlands dat Wout Weghorst zou worden opgeroepen als pinchhitter, maar bondscoach Ronald Koeman hield vast aan Luuk de Jong. Nadat het stugge Noord-Ierland in de 75ste minuut op een 0-1 voorsprong kwam, kon De Jong direct het veld in. ,,Ja, toen die goal viel wist ik direct dat ik erin mocht. Ik weet wat mijn rol is bij Oranje. Vaak kom ik er pas in als we achter staan, maar ik geef altijd alles voor het team en probeer in de minuten die ik krijg van zoveel mogelijk waarde te zijn.”

Vanavond lukte dat uitstekend, want De Jong maakte in blessuretijd op curieuze wijze de bevrijdende goal voor Oranje. ,,Ik gokte erop dat de bal zou doorschieten naar de tweede paal, dus daar liep ik heen bij de voorzet vanaf links. Ik kon de bal nog net aannemen, maar dacht eerst dat de bal direct over het doel zou gaan. Gelukkig viel de bal net goed en kon ik nog het laatste tikje geven. Ja, een heerlijk gevoel. Nogmaals, ik weet wat mijn rol is bij Oranje en dan is het heerlijk als je het team zo kunt helpen.”

Afgelopen zondag liet De Jong nog flink wat grote kansen liggen in Camp Nou, waar Sevilla met 4-0 verloor van FC Barcelona. ,,Tuurlijk baal ik er verschrikkelijk van dat ik daar nog niet heb gescoord. Ik zou ook graag daar elke wedstrijd willen scoren, maar ik blijf optimistisch.”

Bondscoach Ronald Koeman had geen trek om in te gaan op de discussie rond De Jong. ,,Iedereen mag zijn mening hebben. Ik hoef nu echt niet mijn gelijk te halen. Ik weet wat we aan Luuk hebben en vanavond heeft hij dat gelukkig kunnen laten zien.”

Volledig scherm © BSR Agency