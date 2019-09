Luxeprobleem voor Ten Hag

Ten Hag heeft dan ook te maken met een luxeprobleem. ,,Lastig zou ik het niet willen noemen’’, aldus de trainer van Ajax. ,,Het is goed kijken naar de afwegingen. Waar kan je de winst halen? Wat is het beste? We hebben verschillende type aanvallers, daarmee kunnen we variëren.’’



Één van de aanvallers in vorm is Quincy Promes. De Amsterdammer zorgde in de laatste drie duels voor de openingstreffer van Ajax en afgelopen woensdag eindigde het zelfs in een hattrick. ,,De vorm speelt uiteraard ook een belangrijke rol in de keuzes. Quincy Promes dwingt het af. Zo hoort het, zo moet het. Je moet je voeten laten spreken. Aanvallers horen rendement te hebben naar het doel van de tegenstander. Dat is in het geval van Quincy momenteel zeker het geval.’’