Maakt Ajax het in kraker tegen PSV weer spannend?

Ajax staat al vroeg in het seizoen voor een cruciaal duel. Het elftal van trainer Marcel Keizer heeft vanmiddag (aftrap 16.45 uur) een zege op PSV nodig om nog enigszins in de titelrace te blijven.



Ajax nadert de koploper uit Eindhoven tot zeven punten als het wint in de uitverkochte Arena. PSV is er veel aan gelegen de rivaal uit de hoofdstad op dertien punten te zetten.



Ajax kampt met defensieve problemen. Daley Sinkgraven, Nick Viergever en Mitchell Dijks zijn niet inzetbaar. Daardoor start Maximilian Wöber waarschijnlijk als linksback. Voor de positie rechts in de defensie moet trainer Keizer vermoedelijk kiezen tussen Deyovaisio Zeefuik en Luis Manuel Orejuela.



Trainer Phillip Cocu van PSV beschikt over een fitte selectie. Ongeacht de uitslag van de topper blijft AZ voorlopig de grootste uitdager van de lijstaanvoerder uit Eindhoven. De formatie uit Alkmaar verkleinde zaterdag het verschil met de koploper tot vijf punten door een ruime zege op Heracles Almelo (5-0).