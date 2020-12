Maakt Lucas Pratto zich ook in Rotterdam-Zuid onsterfelijk?

Lucas Pratto is een product van Boca Juniors, maar toen hij daar niet kon doorbreken zocht hij zijn heil elders. Na avonturen bij andere clubs in Argentinië, Noorwegen en Chili, vertrok hij in 2011 naar Italië. Bij Genoa had hij de nieuwe Diego Milito moeten worden, maar zo kwam hij in de havenstad nooit uit de verf. In eigen land was hij vervolgens succesvoller, met name in het shirt van Vélez Sarsfield. Voor die club maakte hij meerdere belangrijke goals en hij werd dan ook tot twee keer toe uitgeroepen tot speler van het jaar. Hierna trok Pratto opnieuw naar het buitenland, ditmaal Brazilië.

Toch maakte hij zich pas echt onsterfelijk toen hij in 2018 weer terugkeerde naar Buenos Aires. River Plate betaalde omgerekend zo'n 11,5 miljoen euro voor de diensten van de spits, die daarmee de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis werd en dat nog altijd is. Dat recordbedrag verdiende hij aan het einde van het seizoen waarschijnlijk alleen al terug met zijn twee treffers in de beruchte Copa Libertadores-finale van 2018 tegen aartsrivaal Boca Juniors. Na in het hol van de leeuw al het net gevonden te hebben deed hij dat enkele weken later ook in het Bernabéu van Madrid, waarmee hij een verlenging afdwong en zijn team aan de beker hielp.

Nog deze week zal de 32-jarige routinier dus naar Rotterdam komen. Met Pratto haalt Feyenoord in ieder geval een aanspeelpunt in huis, zo blijkt uit statistieken van OPTA. Van alle aanvallers die dit seizoen in de Argentijnse competitie minimaal 25 luchtduels aangingen, deden slechts twee spelers het beter dan Pratto (in totaal 54 aangegaan en daar bijna 60% van gewonnen).



Bovendien valt Pratto op door zijn assists, want vanaf het seizoen 2017/18 gaven er in de competitie slechts zes spelers meer assists dan de spits (12 in 58 wedstrijden). In de Kuip moet Pratto gaan concurreren met Nicolai Jørgensen en Robert Bozenik, die bijna terug is van een lange blessure maar vooralsnog meer een pinchhitter is gebleken dan een basiskracht.