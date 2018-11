Maakt Oranje historisch rampjaar Duitsland compleet?

• Javairô Dilrosun kan zijn eerste wedstrijd voor Oranje in hetzelfde stadion spelen als waarin hij zijn Bundesligadebuut maakte. Op 2 september van dit jaar kreeg de 20-jarige Amsterdammer in de uitwedstrijd tegen Schalke 04 (0-2) zijn kans als invaller voor Karim Rekik, die al na vijf minuten geblesseerd uitviel. Dilrosun is de enige speler in de Oranje-selectie die in Duitsland voetbalt.