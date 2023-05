Maarten Stekelenburg over einde carrière: ‘Iedere ochtend opstaan met rugpijn, dat hoeft niet meer’

De doelman maakte in augustus 2002 zijn debuut in het shirt van Ajax, tijdens de gewonnen Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Stekelenburg groeide uit tot international en won diverse prijzen met de Amsterdammers. In 2011, een jaar nadat hij met het Nederlands elftal de finale van het WK in Zuid-Afrika had bereikt, verkaste hij naar AS Roma. Stekelenburg stond later nog onder contract bij Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton.